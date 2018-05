Kostenplaatje "te verregaande" GDPR baart bedrijven zorgen jv

25 mei 2018

Vandaag moet een hoogdag worden voor de privacy in Europa, omdat de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gaat. Burgers krijgen meer controle over hun data, wat bedrijven voor nieuwe uitdagingen stelt. Zij riskeren zware boetes als ze de nieuwe regels niet respecteren.

Mailboxen liepen de voorbije weken vol met e-mails over 'GDPR', de Engelse afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Veel bedrijven stuurden een bericht uit om mensen te vragen of ze verder nieuwsbrieven willen ontvangen of om hun privacybeleid uit te leggen. Volgens de nieuwe regels moeten consumenten immers ondubbelzinnig toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. In het verleden was dat bij sommige bedrijven niet altijd het geval.

Consumenten krijgen ook het recht op "duidelijke en verstaanbare" informatie over wie zijn gegevens verwerkt, welke gegevens worden verwerkt en waarom dat gebeurt. Als de burger een instantie vraagt om zijn of haar gegevens te verwijderen, moet die wens ingewilligd worden. Gebruikers zullen hun gegevens bovendien kunnen meenemen van de ene dienst naar de andere, bijvoorbeeld van het ene sociale netwerk naar het andere. Hoe dat in de praktijk zal werken, moet wel nog blijken.

Zware boetes

De nieuwe Europese regels moeten niet eerst worden omgezet in nationale weten en gelden onmiddellijk voor alle bedrijven die actief zijn in de Europese Unie, zelfs als ze hun hoofdzetel elders hebben. Bedrijven die de regels toch niet volgen, zullen daar voortaan zwaar voor beboet kunnen worden. De boetes kunnen in ernstige gevallen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde jaarlijkse omzet.

Veel bedrijven en organisaties hebben de voorbije weken dan ook alles op alles gezet om op tijd in regel te zijn. Bedrijven die op grote schaal gegevens verzamelen, moeten een 'Data Protection Officer' aanstellen. Volgens technologiefederatie Agoria gaat het in België om een duizendtal bedrijven. Uit een bevraging van werkgeversfederatie VBO blijkt dat 55,8 procent van de ondernemingen de maatregelen die ze moeten nemen, te verregaand vindt. Onder meer het kostenplaatje baart hen zorgen.

Maar de werkgevers zien ook kansen in GDPR. "Deze vier letters zijn een unieke kans voor meer ethiek bij het beheer van de gegevens van particulieren", zegt bestuurder-secretaris-generaal bij VBO Philippe Lambrecht. Chief Data Analist bij Agoria Patrick Slaets zei eerder al zoiets. "Er is ook waardecreatie. Wij zien er een mogelijkheid in om de omgang met de klanten te professionaliseren. Gemiddeld zal de opbrengst daarom opwegen tegen de extra kosten."