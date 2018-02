Koelkast of broodrooster verbinden met internet? Google koopt bedrijf dat slimme apparaten ontwikkelt IVI

16 februari 2018

12u01

Internet Google koopt het bedrijf Xively op. Xively heeft een systeem voor slimme apparaten ontwikkeld waarmee ontwerpers al tijdens het ontwikkelen van bijvoorbeeld een koelkast of een broodrooster ervoor kunnen zorgen dat het apparaat verbonden is met internet.

Google verwacht dat rond 2020 ongeveer 20 miljard apparaten online zullen zijn. De gegevens van die apparaten worden bewaard in de cloud. Google hoopt dat die informatie via Xively terechtkomt in zijn eigen Google Cloud. De overname is rond, maar er moeten nog een paar laatste details worden afgehandeld. Google heeft 50 miljoen dollar betaald voor het bedrijf, omgerekend is dat 40 miljoen euro.