Jonge oplichter (19) maakt 35.000 euro buit door WhatsApp-truc CB

09 juli 2019

12u00

Bron: AD.nl 2 Internet De Nederlandse politie heeft een 19-jarige jongen opgepakt, die ervan wordt verdacht meer dan dertig mensen te hebben opgelicht via WhatsApp. Hij zou hierbij ruim 35.000 euro buit hebben gemaakt.

De adolescent uit Hoogezand (provincie Groningen) legde met verschillende mensen contact op de bij onze noorderburen bekende verkoopsite Marktplaats.nl met de smoes dat hij spullen wilde kopen. Nadat een prijs overeen was gekomen stuurde hij een link met een betaalverzoek van 1 eurocent, zogenaamd om bankgegevens te controleren.



Die link leidde echter naar een niet van echt te onderscheiden phishingsite. Zodra iemand zijn of haar gegevens op die site had ingevoerd was het te laat. De verdachte kon de bankrekening van de slachtoffers dan overnemen en betalingen doen met hun geld.



De fratsen van de jongeman hebben naar schatting 35.000 euro aan schade opgeleverd. Bij de aanhouding is de computer van de verdachte ingenomen. De politie meldt echter dat er vermoedelijk nog meer aanhoudingen komen in de zaak. De Consumentenbond, het equivalent van Test-Aankoop, raadt aan om bij een verdacht zaakje op WhatsApp steeds de aanbieder op te bellen. Een oplichter valt vrijwel meteen door de mand. Als de persoon in kwestie niet wil opnemen moet je zeker geen geld overmaken. Let ook goed op de site: begint het adres niet met https, dan moet je niks meer doen.