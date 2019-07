Jietse plaatst nieuw filmpje in vol nultolerantiedebat: “Dingen die idioten zeggen wanneer ze dronken achter het stuur willen kruipen” PVZ

12 juli 2019

21u27

Bron: Twitter 1 Internet Jietse Pauwaert, de 20-jarige West-Vlaming die eerder populair werd met uitspraken over zijn moeder, heeft een nieuw filmpje op Twitter geplaatst. Dit keer somt hij excuses op die mensen gebruiken om toch achter het stuur te kruipen wanneer ze een glas te veel op hebben. Een verwijzing naar het Jietse Pauwaert, de 20-jarige West-Vlaming die eerder populair werd met uitspraken over zijn moeder, heeft een nieuw filmpje op Twitter geplaatst. Dit keer somt hij excuses op die mensen gebruiken om toch achter het stuur te kruipen wanneer ze een glas te veel op hebben. Een verwijzing naar het debat rond nultolerantie van deze week.

Op aanvraag van @detomhelsen

Dingen die idioten zeggen wanneer ze dronken achter het stuur willen kruipen pic.twitter.com/1Zt8GoP2LO jietse pauwaert(@ jietsepauwaert) link

Op vraag van singer-songwriter Tom Helsen postte Jietse Pauwaert vandaag een nieuw filmpje in zijn gekende sappige West-Vlaamse dialect op Twitter. Geen uitspraken over zijn moeder dit keer, maar excuses van dronken chauffeurs, “idioten” schrijft hij zelf. Enkele rake voorbeelden die hij opnoemt zijn “Ik zijn een massa’s goede chauffeur”, “Da laatste pintje was gelijk een half uur geleden”, “Je weet toch da ik massa’s goed tegen drank kun” en “Het is gelijk 3 uur ‘s nachts, der is niemand op de baan”. Excuses die nog te vaak worden gebruikt.

Het filmpje komt er vlak na het nultolerantiedebat dat opnieuw opleefde nadat Kris van Dijck dronken tegen een aanhangwagen reed.

Dingen die alle West-Vlaamse moeders zeggen

Jietse Pauwaert raakte begin juni bekend met het filmpje op Twitter “Dingen die West-Vlaamse moeders zeggen”. Daarin geeft hij de ene grappige oneliner na de andere, allemaal in zijn typische accent. Zijn filmpjes haalden ondertussen al honderdduizenden views.

Met zijn sappig accent kan hij opnieuw de Twitteraars bekoren. Het filmpje over dronken chauffeurs is in enkele uren al meer dan 10.000 keer bekeken, 500 keer gedeeld en haalde meer dan 2.000 likes.