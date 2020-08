Jef Vermassen over doodsbedreigingen in YouTube-ruzie: “Het moet maar eens gebeuren dat iemand echt van een brug springt” TT

25 augustus 2020

19u41

Bron: VTM Nieuws, Belga 5 Internet De ruzie die is ontstaan tussen de populaire YouTubers Michiel Callebaut (24) en Celine Dept (20) enerzijds en Nathan Vandergunst (21), bekend als Acid, anderzijds, deint verder uit. Als de zaken verder escaleren, overweegt de moeder van een 12-jarig meisje dat in de filmpjes van Celine en Michiel meespeelt, klacht in te dienen. Dat zei J ef Vermassen vanavond in VTM NIEUWS. Ook Celine en Michiel hebben hem om juridisch advies gevraagd.



VTM Nieuws probeerde vandaag met Acid te spreken, maar hij weigerde de ploeg te woord te staan. Volgens hem deed de zender gisteren niet genoeg moeite om hem te bereiken. “Jullie sturen me een bericht op sociale media op de dag dat mijn sociale media ontploffen”, klonk het aan de woning van de jongen. Hij gaf geen verdere commentaar.

In een nieuwe video vanmiddag verklaarde Acid wel dat hij “niet achter al die doodsbedreigingen” staat die Celine en Michiel krijgen op Instagram. “Maar op een of andere manier hoort dat erbij als je populair bent. Ik krijg nu ook veel doodsbedreigingen, maar ik weet dat dat niet echt is.”

“Klacht als het verder uit de hand loopt”

Celine en Michiel zochten ondertussen juridisch advies bij advocaat Jef Vermassen, maar zij nemen voorlopig geen verdere stappen.

Ook de moeder van een 12-jarig meisje dat in de video’s van Celine en Michiel figureert, klopte aan bij de advocaat. Voorlopig dienen ook zij geen klacht in. “De bedoeling is in alle sereniteit hun activiteiten verder te zetten”, aldus Vermassen. "Als ze nu reageren, gaat hij weer reageren en wordt dat een oorlog, en dat willen zij niet.”



“Maar als het verder uit de hand loopt, zullen we gedwongen zijn een klacht in te dienen. Op zijn minst voor doodsbedreigingen. Het gaat om kinderen van 14 jaar die opgejut zijn en berichten sturen van ‘Je moet dood en spring van een brug’. Maar het moet maar eens gebeuren dat er zo iemand echt van een brug springt. Een paar maanden geleden had ik een zaak van een jongen die een naaktfoto van zichzelf zag circuleren op sociale media. Die jongen is uiteindelijk onder een trein gesprongen.”

Vermassen vraagt ook politieke actie en wil dat het parlement een specifieke wet voor sociale media opstelt, zodat er bijvoorbeeld sneller ingegrepen kan worden bij bedreigingen of naaktfoto's. “We vragen dat al lang, maar dat wordt blijkbaar niet serieus genoeg bekeken.”

Dalle: “Influencers hebben veel volgers en hebben ook hun verantwoordelijkheid”

Influencers hebben veel volgers, doorgaans kinderen en jongeren die naar hen opkijken, en hebben daarom ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Dat zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in de zaak. Hij roept influencers op om na te denken over een gedragscode.

Dalle spreekt zich niet uit over de ruzie op zich. "Je kan veel positieve dingen zeggen over sociale media, maar dit soort ruzies stelt die in een negatief daglicht", benadrukt de minister. "Influencers hebben veel volgers. Dat zijn doorgaans kinderen en jongeren die naar hen opkijken en dus hebben zij een verantwoordelijkheid."

De minister spreekt ook een engagement uit en roept de influencers op om na te denken over een gedragscode. "Er bestaat al veel regelgeving, onder meer rond haat en geweld. We moeten verder gaan, ook rond andere thema's, zoals aanzetten tot zelfdoding, eetstoornissen en zelfverminking."

Dalle wil samen met de influencers bekijken hoe zo'n code kan worden opgesteld. "We willen vanuit de Vlaamse regering niets opleggen. Wel vanuit vertrouwen en respect wil ik meewerken aan het opstellen van zo'n code", aldus de minister.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

