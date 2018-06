Je wifi optimaliseren doe je zo redactie

Vandaag is het Wereld Wifi Dag, een uitgelezen moment om je draadloos internet even op te poetsen. Enkele tips:

Om te beginnen plaats je je router best niet in een hoek van de kelder, maar centraal in huis. En liefst niet in een kast, maar in een open ruimte. De meeste modems overbruggen in theorie een afstand van maximaal 20 tot 25 meter, maar obstakels zoals deuren, muren en zelfs glazen ramen hinderen het draadloze signaal. Hoe minder hindernissen, hoe beter.

Ook onzichtbare obstakels kunnen het signaal verstoren, zoals babyfoons, microgolfovens of zelfs bluetoothspeakers. En heb je om een of andere reden routers van verschillende fabrikanten in huis, dan kunnen die elkaar hinderen. Controleren of uitschakelen, die handel!

Een goede manier om te achterhalen of alles werkt zoals het hoort, is een snelheidstest, zoals die van Ookla. Om stabiel te gamen of video te streamen is een downloadsnelheid van 25 Mbps het minimum, terwijl de reactietijd (pingwaarde) best zo laag mogelijk is.

Het spreekt ook voor zich dat oude internetapparatuur mogelijk niet meer voldoet, of dat je modem zit op een overvolle wififrequentie of een druk kanaal. Mogelijk kan je dat aanpassen, al doen moderne dualbandmodems dat ook zelf.

Dat geldt niet alleen voor de routers en modems, maar ook voor de apparaten waarmee je surft. Is iemand in huis draadloos online met een oude tablet, dan kan dat zelfs de surfsnelheid van een nieuwe smartphone naar omlaag halen. Uiteraard geldt ook: hoe meer apparaten tegelijk online zijn, hoe trager de verbinding kan worden.

Wanneer dat alles niet helpt, kan je je wifibereik flink aanzwengelen met een wifibooster of een wifistopcontact. Dat laatste maakt via het elektriciteitsnet en een ander apparaatje een verbinding met de modem of router.