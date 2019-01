Japanse miljardair snoept record meest geretweete tweet af van kipnuggetsfan Joeri Vlemings

07 januari 2019

11u40 0 Internet De steenrijke Japanse zakenman Yusaku Maezawa (42) heeft de kipnuggets-tweet van een Amerikaanse tiener van de troon gestoten als meest populaire ooit. De excentrieke miljardair kwam vorig jaar ook al in het nieuws als de eerste privépassagier die een retourtje naar de maan met de Space X-raket van Elon Musk in 2023 boekte.

De tweet van Maezawa dateert van 5 januari en is inmiddels al meer dan 4,7 miljoen keer geretweet. Het vorige record was in handen van de toen 16-jarige Carter Wilkerson, die op 5 april 2017 aan fastfoodketen Wendy’s vroeg hoeveel retweets hij moest verzamelen om een jaar lang gratis kipnuggets te krijgen. 18 miljoen, was het antwoord. Dat haalde hij niet, maar hij brak wel het vorige record van Ellen DeGeneres met haar beroemde groepsselfie tijdens de Oscaruitreiking in 2014. Vandaag staat de teller van de kipnuggets op meer dan 3,5 miljoen retweets en die van de Oscars op meer dan 3,3 miljoen.

Maezawa doet dus opmerkelijk beter. Hij is op weg naar maar liefst 5 miljoen retweets. Dat aantal komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Maezawa, oprichter van de Japanse online kledingwinkel Zozo Inc beloofde om 100 miljoen yen (810.000 euro) te verdelen tussen 100 willekeurig geselecteerde mensen die de tweet deelden. “Om deel te nemen, volstaat het om mij te volgen en deze tweet te RT”, twitterde hij. Het kon eraf: zijn website Zozotown haalde een omzet van 10 miljard yen (bijna 81 miljoen euro) tijdens de eindejaarsperiode.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap Ellen DeGeneres(@ TheEllenShow) link

Het persoonlijke vermogen van Yusaku Maezawa wordt geschat op iets tussen de twee en drie miljard euro. De Japanner werd beroemd als drummer van punkband Switch Style maar zijn fortuin vergaarde hij in de modewereld. Vorig jaar kocht hij als eerste privépersoon een zitje op een raket van Space X die in 2023 naar de maan en terug moet vliegen. Space X is het bedrijf van die andere excentriekeling en miljardair, Elon Musk. Hoeveel Maezawa neertelde voor de rit is niet bekend. Schattingen gaan van 65 tot 150 miljoen euro. De ondernemer wil alvast zes tot acht kunstenaars mee aan boord nemen, onder wie ook minstens een vrouw. Het zou de allereerste keer zijn dat een dame de maan bezoekt. Maezawa doopt het hele project #dearMoon.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 Carter Wilkerson(@ carterjwm) link