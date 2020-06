5G Gesponsorde inhoud Is 5G het ‘next generation network’? Deze 3 enthousiastelingen denken alvast van wel! Aangeboden door Proximus

03 juni 2020

5G wordt al eens flaterend ‘the next generation network’ genoemd. Het gloednieuwe mobiele netwerk dat Proximus vandaag in ons land uitrolt is dan ook bakken sneller, sterker en slimmer dan zijn voorgangers. Maar hoe zal dat onze levens juist veranderen. Deze drie jonge wolven zijn elke dag met technologie bezig en kunnen niet wachten tot 5G ook hun wereld zal betreden. Zij leggen je zelf uit wat de impact van 5G op virtual reality, het internet of things en onze fabrieken zal zijn.

“5G zal onze fabrieken slimmer en efficiënter maken”

Mathijs Moerman (28) – elektronica design ingenieur

“Met 5G zullen fabrieken een grote stap vooruit kunnen zetten - ze zullen slimmer en efficiënter worden. Een fabriek bestaat in principe uit vele afzonderlijke units die onderling met elkaar verbonden zijn. Het is uiterst belangrijk dat die verbinding betrouwbaar is en dat hier geen vertraging op zit, anders kan het hele productieproces in het gedrang komen. Wifi biedt die garanties jammer genoeg niet, waardoor fabrieken vandaag nog steeds bekabeld moeten werken. 5G, daarentegen, is wel betrouwbaar genoeg.”

“Met 5G zal virtual reality in allerhande domeinen doorbreken”

Tom Van Minsel (34) – zaakvoerder VR-centrum R.A.V.E.N

“Voor ons – en heel de virtual reality-sector – zal de introductie van 5G een grote stap vooruit betekenen. Aangezien het netwerk veel data met een minimale vertraging kan versturen, zullen we in virtual reality vanuit de cloud kunnen werken. We zullen hierdoor met een toestel van 500 euro kunnen doen waar we vandaag materiaal van duizenden euro’s voor nodig hebben.”

“5G zal virtual reality ook helpen doorbreken in andere sectoren. De gezondheidszorg, bijvoorbeeld, of het onderwijs en de sport. Mensen die er vandaag niet toe komen om te bewegen zullen dat met VR misschien wel doen. En scholen zullen virtual reality steeds meer als educatieve tool gebruiken. De introductie van 5G zal onze sector dus een stevig duwtje in de rug geven en ons werk makkelijker maken. Ik kijk er naar uit om er zelf mee aan de slag te gaan.”

“Niet enkel zal 5G sneller werken dan het netwerk dat we vandaag gebruiken, maar het gebrek aan kabels zal het ook makkelijker maken om de fabriek her in te richten en de installatie optimaal te gebruiken. Vandaag moet je daarvoor vaak talloze meters aan kabels verleggen. Ik kijk er ontzettend naar uit om met 5G aan de slag te gaan en veel meer vrijheid te hebben in hoe ik kan omgaan met sensoren en datacollecties.”

“Met 5G zullen wagens onderling kunnen communiceren”

Jannes Van de maele (37) – oprichter en technology manager bij IoT-agentschap Bagaar

“5G zal snel zijn intrede maken in allerhande sectoren. In sommige velden zal dat minder stof doen opwaaien, maar in sectoren als de gezondheidszorg en mobiliteit zal het de deur naar innovatie openen. 5G onderscheidt zich hoofdzakelijk van 4G omwille van zijn snelheid, betrouwbaarheid en gebrek aan vertraging. Hierdoor leent het zich perfect voor slimme verkeerslichten, om het dode hoek-probleem mee op te lossen of om auto’s met elkaar in verbinding te stellen. Een ambulance zal bijvoorbeeld via 5G aan alle wagens op zijn route laten weten dat hij binnen een minuut zal passeren, waardoor de bestuurders alvast plaats kunnen ruimen.”

“Verder in de toekomst zal 5G ook de zelfrijdende wagen mogelijk maken. Vandaag ontwerpt men zelfrijdende wagens die met behulp van camera’s alle obstakels moeten herkennen. Maar dat is slechts een tussenfase. Binnenkort zullen wagens en andere objecten zoals telefoons en verkeerslichten met elkaar in verbinding staan waardoor de wagen weet waar de meerderheid van de obstakels zich bevinden. Aangezien 5G zonder vertraging werkt, zal je wagen verder ook razend snel kunnen reageren als hij iets opmerkt door in real-time in de cloud te werken. Je wagen zal zijn berekeningen dus deels online maken, waardoor het in een mum van tijd kan reageren op de impulsen die het krijgt. Zo’n verantwoordelijkheid wil je niet aan een matig en onbetrouwbaar netwerk geven, daar heb je een stabiel en snel netwerk als 5G voor nodig”.

