Iraanse hackers hebben wereldwijd meer dan 200 bedrijven aangevallen

07 maart 2019

02u48

Bron: Belga 0 Internet Hackers uit Iran hebben volgens experts van Microsoft de voorbije twee jaar meer dan 200 ondernemingen over de hele wereld aangevallen. De aanvallen hadden een enorm destabiliserende impact, verklaarde Microsoft-manager John Lambert aan de Wall Street Journal.

De cybercriminelen zouden aan de haal zijn gegaan met bedrijfsgeheimen en gegevens hebben gewist, schrijft de krant. De getroffen bedrijven zijn onder andere olie- en aardgasbedrijven, machineconstructeurs en andere internationale firma's in landen zoals Duitsland, Saoedi-Arabië, Groot-Brittannië, India en de Verenigde Staten.

Iran werd in het verleden, vooral door de VS, al meermaals beticht van cyberaanvallen. De regering in Teheran wees die beschuldigingen steeds van de hand.

Volgens Microsoft konden de aanvallen op de bedrijven worden teruggevoerd tot een groepering die door de experts van de softwaregigant "Holmium" wordt genoemd.