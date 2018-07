Internetexpert Henk van Ess: "Deel alleen wat buren mogen weten" Tom Kreling

09 juli 2018

11u32

Bron: de Volkskrant 0 Internet Door onwetendheid en slordigheid, zegt Henk van Ess, geven mensen van alles bloot op internet. Ook geheim agenten, van wie je zou verwachten dat ze heel voorzichtig zijn.

Henk van Ess is expert op het gebied van zoeken op internet en sociale media. “Ik vond afgelopen week de volledige profielen van 280 soldaten van NATO Allied Joint Force Command in Brunssum”, vertelt hij. “Deze Facebook-groep is ‘closed’ en niet ‘secret’. Daardoor zijn de namen van de soldaten en andere medewerkers volledig openbaar.”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

