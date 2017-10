Internering voor koppel dat vals Twitteraccount van parket maakte 14u42

Bron: Belga 0 ANP XTRA Internet De Brugse raadkamer heeft een Nederlander uit Knokke-Heist en zijn vriendin geïnterneerd voor belaging en weerspannigheid. I.K. maakte een vals Twitteraccount en een vals Facebookprofiel aan van het Brugse parket. De gerechtspsychiater oordeelde dat de verdachten ontoerekeningsvatbaar zijn.

Op 20 maart verscheen de account @BruggeParket op Twitter. Een foto van het Brugse gerechtsgebouw werd gebruikt als profielfoto. Op de pagina werd de indruk gewekt dat het parket van Brugge via die weg nieuwsberichten zou verspreiden. In werkelijkheid werd de valse Twitteraccount gebruikt om de Brugse politie en justitie door de mangel te halen. Een gelijkaardig Facebookprofiel was enkele dagen eerder al verschenen.

Over de identiteit van de man achter de valse profielen bestond weinig twijfel. In de tweets werd immers verwezen naar blogs van I.K. uit Knokke-Heist. Die Nederlander werd eerder tot twee jaar cel veroordeeld door de Brugse correctionele rechtbank. Samen met zijn vrouw kreeg hij ook al zes maanden cel voor de belaging van een politieman.

Op 11 mei stelden de verdachten zich weerspannig op tijdens hun arrestatie. Ze werden aangehouden door de Veurnse onderzoeksrechter en zitten sindsdien in de cel. De gerechtspsychiater kwam ondertussen tot de conclusie dat de verdachten ontoerekeningsvatbaar zijn. De raadkamer volgde dat standpunt en sprak de internering uit.