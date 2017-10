Internationaal akkoord over blokkering terroristische propaganda en uitwisseling info over Syriëstrijders sam

Bron: Belga 0 AFP Marco Minniti noemt de ontmoeting een succes. Internet De landen van de G7 hebben samen met enkele internetgiganten een akkoord bereikt over de blokkering van online content met een "terroristisch" karakter. Dat meldt Italië, dat momenteel de G7 voorzit.

Islamitische Staat (IS), al-Qaida, en andere extremistische en terroristische organisaties gebruiken het internet als een instrument om propaganda te verspreiden, strijders te rekruteren en om op te roepen tot geweld en aanslagen. Om dit misbruik tegen te gaan, is het van groot belang dat de verschillende regeringen samenwerken met de privésector en het maatschappelijk middenveld, luidt het in een slotverklaring van de Groep van Zeven.



Eerste keer

Vertegenwoordigers van Google, Microsoft, Facebook en Twitter kwamen vandaag en gisteren samen met de binnenlandministers van de G7-landen bijeen op het Italiaanse eiland Ischia. "Het is de eerste keer dat de landen van de G7 en de vertegenwoordigers van de voornaamste internetspelers en sociaalnetwerksites samen rond de tafel zitten", aldus de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Marco Minniti.



Informatie delen

Volgens Minniti was de ontmoeting een succes. "We hebben de preventiemaatregelen in detail bekeken en besproken hoe we kunnen optreden tegen de terugkeer van buitenlandse strijders naar hun land van oorsprong. Er is besloten om gezamenlijk informatie in te winnen en die informatie te delen".

