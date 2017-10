Instagramster streamt per ongeluk seks met vriendje. Drie minuten lang Koen Van De Sype

11u25

Bron: Instagram, news.com.au 0 Instagram Internet Ze heeft 3,9 miljoen volgers op Instagram en die wisten even niet wat er gebeurde toen er opeens een livestream begon waarop allerlei vreemde geluiden te horen waren. De Amerikaanse Kristen Hancher (18) bleek - naar eigen zeggen per ongeluk - een toets van haar mobiele telefoon ingedrukt te hebben, net op het moment waarop ze een intiem moment had met haar vriendje.

Het zal velen wel al eens zijn overkomen: je krijgt een telefoontje en aan de andere kant is alleen wat geruis te horen van een mobieltje dat in iemands zak of tas beweegt. Of een gedempt gesprek. Veel meer dan gewoon ophangen kan je niet doen. Maar dat is waarschijnlijk niet wat de volgers van model Kristen Hancher deden toen die onlangs opeens live begon te streamen op Instagram. Want op haar uitzending was iets heel anders te horen. En het duurde maar liefst drie minuten lang.

Hancher - die bekend werd door het posten van video's waarop ze te zien is terwijl ze muzieknummers playbackt - was op dat moment samen met haar vriendje Andrew Gregory en ze hadden net een intiem moment. Een van hen duwde - per ongeluk, zo klinkt het - op een toets die de livestream activeerde. En daardoor waren er volgens sommige van haar volgers "heel interessante geluiden" te horen. De telefoon lag met het scherm naar beneden, waardoor er wel niets te zien was. (lees hieronder verder)

162.3k Likes, 1,641 Comments - Kristen Hancher (@kristenhancher) on Instagram: ""

Er waren ongeveer 14.000 volgers van Hancher online toen het 'incident' voorviel. En die lieten meteen massaal commentaren achter, van plaatsvervangende schaamte. Zelf liet de Instagramster het niet aan haar hart komen. "Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan wie mijn live zag", klinkt het. "Dat was echt niet de bedoeling. Wis het uit je geheugen. Dat was gênant en erg ongemakkelijk. Maar zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Ongelukken gebeuren. Je moet gewoon doen alsof het niet zo is en doorgaan met je leven. En dat is ook wat ik ga doen."



Hancher en Gregory zijn anderhalf jaar samen. Ook hij heeft wel wat volgers op Instagram: ruim 208.000.

Reunited with my baby❤️ he traveled 55 hours on a train just to come see me on tour - best boyfriend in the world @andrewgregory_ 279.2k Likes, 1,390 Comments - Kristen Hancher (@kristenhancher) on Instagram: "Reunited with my baby❤️ he traveled 55 hours on a train just to come see me on tour - best..."

Dress how you wanna dress. If you wanna wear makeup, then wear makeup. Most of all, just do you, and don't let anyone tell you differently 247.5k Likes, 1,864 Comments - Kristen Hancher (@kristenhancher) on Instagram: "Dress how you wanna dress. If you wanna wear makeup, then wear makeup. Most of all, just do you,..."