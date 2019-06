Instagram weigert realistische nepvideo met Mark Zuckerberg offline te halen

Met deepfake-technologie is het mogelijk om het gezicht van een bekend persoon over een lichaam te plakken. Met de moderne technologie zijn deze beelden haast niet meer van echte te onderscheiden. Vooral online wordt hier gretig gebruik van gemaakt, door bijvoorbeeld gezichten van beroemdheden over pornoscènes te plakken, tot grote ergernis van de personen in kwestie.



De technologie wordt ook gebruikt om publieke personen te besmeuren. De leider van de Amerikaanse Democraten Nancy Pelosi werd in een video als dronken afgebeeld. De partij eiste vervolgens dat Facebook de video offline haalde. Het sociale medium weigerde omdat het gaat om misinformatie.



Tegenover de site Motherboard zegt een woordvoerder dat Pelosi’s video net zo behandeld wordt als “andere vormen van misinformatie”. Dat betekent in andere woorden dat de video minder prominent wordt getoond op Instagram. Diezelfde behandeling krijgt de video van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg.

Kunstproject

De video is onderdeel van een kunstproject van twee artiesten en een reclamebureau die het systeem van de sociale media-gigant wilden testen. Ook van Kim Kardashian, Morgan Freeman en anderen is zo’n video gepubliceerd, waarin ze het allemaal hebben over Spectre, een fictieve organisatie die geheime informatie in handen wil krijgen, afkomstig uit de gelijknamige Bond-film.

Er zijn wel kleine hints dat het gaat om een deepfake-video. Zo is de stem van Zuckerberg aanzienlijk anders. Dat geldt ook voor de stem van Donald Trump. Overigens staat er bij de video netjes vermeldt dat het gaat om een deepfake.