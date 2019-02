Instagram verbiedt foto’s van zelfverminking TT

08 februari 2019

08u37

Bron: Belga 0 Internet Instagram heeft beslist foto's die wonden door zelfverminking tonen, te verbieden op zijn netwerk. Het medium wil daarmee de strijd aangaan tegen automutilatie en zelfdoding bij jongeren.

"De laatste maand hebben we gemerkt dat we rond zelfverminking en zelfdoding niet het standpunt innemen dat we zouden moeten innemen”, schrijft Instagram in een nieuwsbericht. “We moeten meer doen om de meest kwetsbare mensen die Instagram gebruiken, veilig te houden. Daarom brengen we vanaf vandaag enkele wijzigingen aan in ons beleid, na uitgebreide gesprekken met academici en experts over jeugd, mentale gezondheid en suïcidepreventie.”

Concreet zullen foto’s van zelfverminking, zoals snijwondes, niet meer toegestaan zijn. De beelden zullen verwijderd worden als ze toch online worden geplaatst. Littekens van wonden die al genezen zijn, zullen niet opduiken in zoekopdrachten en zullen nooit opduiken in de suggesties. Ze zullen echter niet volledig verwijderd worden. "We willen mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden en die inhoud posten als een kreet om hulp, niet stigmatiseren of isoleren.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en online op www.zelfmoord1813.be.