Instagram verbergt voortaan aantal 'likes' op foto's van anderen

14 november 2019

18u40

Bron: Instagram, Business Insider, CBS 2 Internet Instagram wil dat gebruikers zich voortaan concentreren op de inhoud van de foto’s en video’s die in hun feed verschijnen en niet op het aantal keer dat die posts ‘geliket’ werden. Ze zullen enkel van hun eigen foto’s en video’s kunnen zien hoeveel ‘likes’ ze daarvoor krijgen. Het proefproject gaat vandaag wereldwijd van start bij een beperkt aantal deelnemers, deelt Instagram mee.

Het sociale netwerk testte de optie de voorbije maanden al uit in Australië, Brazilië, Canada, Ierland, Italië, Japan en Nieuw-Zeeland. Nu wordt het project uitgebreid naar de rest van de wereld. Gebruikers die geselecteerd werden om deel uit te maken van de steekproef, zullen vanaf vandaag niet meer kunnen zien hoeveel likes de foto’s en filmpjes in hun feed krijgen.

“We willen niet dat Instagram zo’n competitie is”, zegt Adam Mosseri, CEO van Instagram. “We willen dat het een plaats is waar mensen meer energie investeren in het connecteren met mensen van wie ze houden en met dingen waar ze om geven.”



“We zullen beslissingen nemen die het bedrijf schaden als ze bijdragen tot het welzijn en de gezondheid van de gebruikers”, aldus Mosseri.

Instagram is niet het enige socialemediaplatform dat experimenteert met het verwijderen van publiek zichtbare likes. In september experimenteerde Facebook, dat eigenaar is van Instagram, met het verwijderen van het aantal likes bij berichten. Twitter-CEO Jack Dorsey geeft al meer dan een jaar aan dat hij af wil van het aantal openbare likes bij tweets.