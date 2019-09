Instagram schermt dieetreclame af voor jongeren onder 18 PVZ

19 september 2019

11u22

Bron: Independent 0 Internet Instagram wil dat foto’s en berichten die gewichtsverlies of cosmetische ingrepen aanprijzen, niet meer zichtbaar zijn voor jongeren onder de 18. Berichten die “miraculeuze” afslankproducten beloven, worden volledig verbannen. Ook Facebook wil dit beleid invoeren.

Gisteren liet het populaire sociale-mediaplatform weten dat ze een strengere strategie willen hanteren waardoor berichten die gewichtsverlies of cosmetische ingrepen aanmoedigen, onzichtbaar worden voor jongeren. Reclame voor onrealistische dieetmiddelen zullen voor iedereen verwijderd worden. Hiermee hoopt het bedrijf de negatieve impact die bepaalde berichten op het lichaamsbeeld hebben, te bestrijden.

Volgens Emma Collins, manager van het openbare beleid bij Instagram, is er voor deze ingreep nauw samengewerkt met experts om het mentaal welzijn op sociale media te verbeteren. “We willen dat Instagram een positieve plek is voor alle gebruikers en dit beleid maakt deel uit van ons voortdurende inspanningen om de druk die mensen soms kunnen voelen ten gevolge van sociale media, te verminderen”, aldus Collins.

Psychische problemen

De aanpassing van Instagram komt er na een toenemende bezorgdheid over de impact die sociale media hebben op het zelfbeeld. Zo bleek in maart uit een onderzoek van Dove dat 1 op de 4 meisjes die actief zijn op sociale media in ons land, de druk voelen om online leuk en mooi over te komen.

Ook uit een Brits onderzoek bij 4.505 volwassen in mei bleek dat bijna de helft van de 18- tot 24-jarigen sociale media de schuld gaven van hun onzekerheden over hun uiterlijk. 1 op 8 zei zelfs zelfmoord te hebben overwogen vanwege bezorgdheden over hun lichaamsbeeld.