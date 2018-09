Instagram lanceert handleiding voor ongeruste ouders kg

07 september 2018

08u32

Bron: ANP 0 Internet Instagram heeft een speciale handleiding gemaakt voor de ouders van tieners. Zij kunnen zo onder andere leren waar de app om draait en hoe ze beter met hun kinderen kunnen praten.

De handleiding opent met de vraag: "Wat is Instagram?" Daarnaast biedt de spoedcursus meer informatie over privacy-instellingen, manieren om andere accounts te blokkeren en wat gebruikers kunnen doen als ze worden lastiggevallen. Ook staat er een uitleg hoe ouders met hun kinderen kunnen praten over Instagram.

Instagram zegt dat jongeren op allerlei manieren contact met elkaar hebben. Sociale media zijn volgens het netwerk "een verlengstuk van hun echte sociale levens". Daar voegt Instagram aan toe: "Er is een kans dat kinderen sociaal worden buitengesloten als ze niet met elkaar mogen omgaan op een manier die zo'n belangrijk onderdeel van hun sociale levens is geworden. Slim gebruik is beter dan geen gebruik."