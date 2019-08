Instagram-gebruikers kunnen voortaan nepnieuws melden Redactie

16 augustus 2019

11u38

Bron: AD.nl 0 Internet Gebruikers van Instagram hebben voortaan de mogelijkheid om melding te maken van berichten die volgens hen nepinformatie bevatten. Moederbedrijf Facebook gaat die feedback gebruiken om de automatische herkenning van nepnieuws via artificiële intelligentie te verbeteren.

De feedback met betrekking tot mogelijke nepcontent en enkele andere ‘signalen’, zoals de datum van de post en de voorgeschiedenis van het account, moeten Instagram op termijn gaan helpen om te bepalen of een bericht bekeken moet worden door externe factcheckers.

Om in Instagram melding te maken van nepnieuws moet de gebruiker rechts bovenaan op de drie puntjes naast de post klikken, en achtereenvolgens kiezen voor ‘Rapporteren, Het is ongepast, Nepinformatie’. De nieuwe functie wordt op dit moment wereldwijd vrijgegeven en is daarom nog niet op elke smartphone beschikbaar.

Als een bericht inderdaad als dubieus wordt aangemerkt, zal Instagram de post niet verwijderen, schrijft Poynter op basis van uitlatingen van de Instagram-woordvoerder. Wel zal het bericht minder prominent in beeld verschijnen op de ‘Verkennen-tab’ en de hashtag-pagina van de dienst. De auteur van het bericht komt niet te weten dat zijn boodschap bekeken wordt, en krijgt ook niet te horen wat het oordeel van de factchecker is.