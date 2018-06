Instagram blokkeert account goed doel na naaktfoto's: "dit is seksisme" Jolien Meremans

22 juni 2018

11u33

Bron: The Independent 1 Internet Instagram krijgt verschillende beschuldigingen van seksisme naar het hoofd gegooid nadat de website striktere richtlijnen doorvoerde op mannelijke en vrouwelijke naaktheid. De beschuldigingen kwamen er nadat de Instagrampagina van een roeivereniging werd gedeactiveerd omwille van foto’s waarop naakte mannen te zien waren. Die foto’s moesten de naaktkalennder van een goed doel promoten.

De Instagrampagina van The Warwick Rowers werd van het internet geveegd. De roeivereniging zamelde afgelopen jaren honderdduizenden ponden voor het goede doel in door het publiceren van gewaagde foto’s. Die foto’s zorgden ervoor dat de vereniging door Instagram werd geschorst. Hun account werd zonder waarschuwing verwijderd.

We want to thank @thetimes along with the many other media sources who ran the story of our removal from Instagram and the many supporters who fought our corner. With your help, we are back! Challenging power is about making the invisible visible, and we will fight on #WarwickRowers Een foto die is geplaatst door null (@warwick_rowers) op 20 jun 2018 om 15:10 CEST

LGTB+

Hoewel de meeste modellen heteroseksueel zijn, hebben de kalenders een grote aanhang opgebouwd onder de LGBT + -gemeenschap. Het grootste deel van de opbrengst van de kalender gaat naar Sport Allies, een organisatie die homofobie in de sport probeert te bestrijden .

"Zoals je misschien hebt gemerkt, is ons Instagram-account permanent gedeactiveerd en dat zonder enige reden", schreven The Warwick Rowers op Twitter. "We hopen dat het om een vergissing gaat en wachten tot ze ons weer toestaan op het platform om onze boodschappen te verspreiden."

Happy Monday! Een foto die is geplaatst door null (@warwick_rowers) op 30 apr 2018 om 20:11 CEST

Oneerlijk

In een open brief maat het team weten dat hun afbeeldingen de naaktheidsrichtlijnen van het platform niet overschrijden. "Accounts met vergelijkbare niveaus van vrouwelijke naaktheid, vaak gepresenteerd op een veel meer uitbuitende manier dan de afbeeldingen met de Warwick Rowers, worden niet gedeactiveerd," schreven ze.

Instagram heeft intussen het account van Warwick Rowers hersteld en beweert dat het "ten onrechte is verwijderd".

Did you miss out on buying a #WR18 calendar? Head to our website now to enjoy a 20% discount! Een foto die is geplaatst door null (@warwick_rowers) op 08 feb 2018 om 20:23 CET