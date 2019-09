Insta-beroemd voor enkele euro’s: Belg maakt automaat die nepvolgers verkoopt op sociale media kg

11 september 2019

14u23

Bron: Wired, Driesdepoorter.be 0 Internet Vijftig likes voor 1 euro, honderd volgers voor 3 euro: voor een habbekrats kan je zo een populaire Instagram-account opbouwen, als je tenminste geen graten ziet in een klein beetje vals spelen. Dankzij de ‘Quick Fix’-automaat van Belgisch artiest Dries Depoorter zou je immers ‘instant’ duimpjes en fans kunnen kopen op straat.

Het concept is simpel. Voor de prijs van een blikje frisdrank kan je nu ook je online populariteit kopen via een automaat. Maak je keuze uit één van de opties (50 likes, 150 likes of 100 volgers), vul je gebruikersnaam in en je krijgt binnen enkele seconden écht het juiste aantal volgers of likes bij. Dat lukt voor Instagram, maar kan mits enkele aanpassingen bijvoorbeeld ook werken op Twitter, YouTube of Facebook.



Wellicht zal je de automaat nog niet meteen tegenkomen op elke straathoek. Het gaat om een kunstinstallatie van Dries Depoorter uit Gent, die het toestel maakte in opdracht van kunstfestival Pixelache in Helsinki.

Nepaccounts

De nieuwe likes en ‘follows’ zijn uiteraard afkomstig van valse accounts. Het is tegenwoordig vrij gemakkelijk om online een schare nepvolgers aan te schaffen, iets waar bepaalde influencers of bedrijven gretig gebruik van maken. Het gaat dan om ‘bots’ die automatisch accounts aanmaken of gewoon om mensen die zich online voordoen als meerdere personen. Dat is slecht nieuws voor de bedrijven die bijvoorbeeld betalen om hun product aan te laten prijzen door een influencer. De volgers – en potentiële klanten – waarvoor ze geld neertellen, bestaan in sommige gevallen niet.



Enkele jaren geleden creëerde Dries Depoorter overigens ook al een gelijkaardige installatie: een automaat vol krasbiljetten waarmee je tot 25.000 valse volgers op Instagram of Twitter kon winnen. Eén krasbiljet kostte toen 1 euro.