In WhatsApp kan je op drie manieren valse berichten sturen sam

08 augustus 2018

15u03

Bron: belga 2 Internet Via een achterpoortje in de populaire app WhatsApp is het mogelijk om berichten te versturen alsof ze van iemand anders komen. Zo zouden valse geruchten massaal verspreid kunnen worden, melden onderzoekers van het Israëlische cybersecuritybedrijf Checkpoint.

Checkpoint ontdekte drie manieren om gesprekken op Whatsapp te manipuleren. Via de citeerfunctie kan de identiteit van de afzender van een bericht veranderd worden, zelfs als die persoon geen lid is van de groep waarin het bericht is gepubliceerd.

Reacties en groepsgesprekken

Ten tweede vond Checkpoint een manier om de tekst van een reactie van iemand te wijzigen, en zo dus woorden in iemands mond te leggen.



Ten derde bestaat volgens de onderzoekers ook een manier om een privébericht naar één persoon in een groepsgesprek te sturen, terwijl het wel lijkt alsof het bericht naar iedereen werd gestuurd. Als die ene persoon reageert op het bericht, is dat antwoord wél zichtbaar voor iedereen in de groep.

Reactie

In een reactie aan Amerikaanse media zegt WhatsApp dat het inderdaad mogelijk is om de citeerfunctie te manipuleren, maar volgens het bedrijf gaat het niet om een veiligheidslek.



"We hebben deze kwestie zorgvuldig onderzocht en het is hetzelfde als een e-mail aanpassen", zegt een woordvoerder. Gebruikers die misbruik maken van de functie via een gemanipuleerde versie van WhatsApp, worden opgespoord en verwijderd.