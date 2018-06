In deze treinstations kunnen pendelaars (straks) gratis surfen HA

11 juni 2018

15u38

Bron: Belga 0 Internet De NMBS gaat de komende maanden de 27 grootste treinstations van ons land uitrusten met gratis wifi. In 19 treinstations kunnen pendelaars vanaf vandaag al gratis surfen.

De gratis wifi functioneert zowel in de stationsgebouwen als op de perrons, en kadert in de plannen van de NMBS om stations klantvriendelijker en functioneler in te richten. Het wifi-netwerk heeft de naam 'FreeWifi-NmbsSncb'.

In deze stations is er vanaf vandaag gratis wifi beschikbaar: Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal, Brugge, Brussels Airport-Zaventem, Brussel-Centraal, Brussel-Luxemburg, Brussel-Schuman, Brussel-Zuid, Charleroi-Zuid, Denderleeuw, Gembloux, Halle, Hasselt, Leuven, Luik-Guillemins, Namen, Ottignies, Sint-Niklaas en Vilvoorde.

De komende maanden komen daar nog acht stations bij (lichtgroene symbolen op de kaart): Aalst, Bergen, Brussel-Noord, Doornik, Gent-Sint-Pieters, Kortrijk, Mechelen en Oostende.

(Lees verder onder de kaart)

Wifi op treinen "te duur"

Wifi op de treinen komt er niet. Dat is te duur voor de spoorwegmaatschappij, liet CEO Sophie Dutordoir vorig jaar weten. Open Vld-vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo reageerde daar toen verbaasd op. Wel maken de telecomoperatoren werk van een betere mobiele dekking langs de spoortrajecten.