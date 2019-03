IJslandse burgemeesters boos op Google Maps: "Er ligt overal sneeuw” mvdb

13 maart 2019

18u34

Bron: ANP/BuzzT 0 Internet Twee burgemeesters in IJsland zijn boos op Google Maps. Op satellietbeelden van hun gemeentes is te zien dat overal sneeuw ligt. Dat kan toeristen afschrikken, zegt burgemeester Jón Páll Hreinsson van het dorp Bolungarvík in het uiterste noordwesten van het land. Volgens de BBC mailt hij Google elke dag over de sneeuw ''tot ik ze bereik''.

Hreinsson wil dat zijn burgers Google Maps ook aanschrijven, ook al voelt het misschien als een gevecht van David tegen Goliath. ''Ik denk aan de miljoenen die misschien denken over een bezoek aan de streek, naar de kaart kijken en alleen maar sneeuw zien.‘’



Ook de burgemeester van Ísafjörður, een andere plaats in de streek, probeert op Google in te praten. "Stel dat iemand zich afvraagt waar hij naartoe moet gaan en ze zien dit, terwijl het ergens anders helemaal groen en mooi is. Ik denk dat ze dat meenemen in hun beslissing”, aldus burgemeester Guðmundur Gunnarsson. Hij benadrukt: “We hebben niets tegen sneeuw, en soms hebben we zo veel sneeuw dat we skipistes kunnen openen, maar het is niet elke dag zo.”



Gunnarsson heeft al ervaring in de strijd: hij wist Wikipedia ervan te overtuigen dat hij niet de vader is van de IJslandse zangeres Björk.