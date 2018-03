Iedereen kan binnenkort blauw vinkje krijgen op Twitter ep

09 maart 2018

16u35

Bron: Belga 0 Internet Twitter gaat de blauwe vinkjes herbekijken. Dat heeft oprichter en topman Jack Dorsey gezegd. De symbolen geven aan dat de identiteit van een gebruiker is bevestigd en dat de twitteraar is wie hij of zij zegt te zijn.

Twitter voerde het vinkje in 2009 in. Het was eerst voor beroemdheden, later ook voor journalisten en bloggers. Het moest misbruik voorkomen, maar Twitter is niet helemaal tevreden met de praktijk. "Mensen zien het als geloofwaardigheid, alsof Twitter iemand steunt, dat Twitter gelooft dat wat ze zeggen geweldig en echt is. Maar dat is helemaal niet wat we met het vinkje bedoelen'', zei Twitter-bestuurder David Gasca.

Twitter wil onder meer dat iedereen straks een blauw vinkje kan krijgen. "Het is de bedoeling verificatie voor iedereen te openen, op zo'n manier dat het kan worden uitgebreid en dat wij niet in de weg zitten. Mensen kunnen ook meer over zichzelf verifiëren. Wij hoeven niet te oordelen'', zei Dorsey.