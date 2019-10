Huawei mag helpen bij uitbouw 5G-netwerk in Duitsland kg

14 oktober 2019

16u12

Bron: Belga 0 Internet De Chinese technologiegigant Huawei zal in Duitsland materiaal mogen leveren voor de uitbouw van het 5G-netwerk in het land. Dat blijkt uit een nieuw ontwerp van het handboek met veiligheidsrichtlijnen van het Duitse infrastructuuragentschap. Nochtans hadden de Verenigde Staten opgeroepen om Huawei te bannen.

In maart was ook al een versie van het document vrijgegeven, waarin stond dat leveranciers betrouwbaar moeten zijn. In de versie die verschillende media nu konden inkijken, staat enkel nog dat de bedrijven in een verklaring moeten aangeven dat ze betrouwbaar zijn. Daardoor kunnen klanten schadevergoedingen eisen als er bewijzen zijn dat het materiaal toch gebruikt werd voor spionage of sabotage. Ook staat in het document dat netwerkoperatoren Deutsche Telekom, Vodafone en Telefonica Deutschland extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen in verband met kritieke netwerkelementen.



Huawei wordt niet letterlijk genoemd in het document, maar er staat ook niet in dat het bedrijf uitgesloten wordt. Een bron bevestigt aan persbureau Reuters dat de Duitse overheid geen clausule heeft toegevoegd waardoor bepaalde bedrijven worden uitgesloten.



Huawei is in Duitsland een belangrijke speler op de telecommarkt, en operatoren hadden gewaarschuwd dat het bannen van Huawei zou leiden tot jaren vertraging en miljarden dollars aan kosten voor de uitrol van 5G in Duitsland, dat supersnel internet in huishoudens, fabrieken en op een dag zelfrijdende auto's zou kunnen aandrijven.

Cyberspionage

De VS hadden opgeroepen om Huawei te bannen omdat het bedrijf nauw zou samenwerken met de Chinese overheid, waardoor het een gevaar zou vormen voor de staatsveiligheid. Washington heeft in mei sancties opgelegd tegen het bedrijf, wat een negatieve impact heeft gehad voor de smartphoneverkoop.



De Europese Unie heeft vorige week dan weer gewaarschuwd voor een verhoogd risico op cyberaanvallen op 5G-netwerken door entiteiten die door de staat gesteund worden. China werd in een rapport wel niet bij naam genoemd.