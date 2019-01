Huawei dreigt met verhuis uit landen die markttoegang ontzeggen AW

23 januari 2019

14u35

Bron: Belga 0 Internet De Chinese telecomgigant Huawei kan zich terugtrekken uit enkele landen als de toegang van het bedrijf tot de markten daar wordt belemmerd en klanten afhaken. In enkele westerse landen is ongerustheid ontstaan over de 5G-technologie van het Chinese bedrijf.

Liang Hua, de voorzitter van Huawei, nodigde de Westerse regeringen uit om de fabrieken van Huawei te bezoeken. Dat moet de twijfels wegnemen dat de technologie van Huawei voor spionage zou worden aangewend.



"Wij vormen geen bedreiging voor de toekomstige digitale samenleving", aldus Liang vanuit het Zwitserse Davos. Hij onderstreepte dat de Amerikaanse autoriteiten momenteel nog niet het minste bewijs hebben geleverd dat de technologie voor spionage wordt gebruikt.

Zou Huawei de toegang tot enkele markten belemmerd zien en vaststellen dat de klanten het bedrijf de rug toekeren, "zullen we onze technologische partnerschappen overbrengen naar landen waar we welkom zijn en waar we kunnen samenwerken", zei hij. Daarbij liet hij in het midden welke partnerschappen hij bedoelde.

Huawei-topvrouw in Canadese cel

Liang drukte nog zijn vertrouwen uit in de Canadese justitie, na de arrestatie van de dochter van Ren Zhengfei, de stichter van Huawei. Meng Wanzhou zit immers al een tijdje in een Canadese cel en riskeert uitwijzing naar de VS. Op vraag van de VS werd ze ingerekend voor inbreuken op de embargo's tegen Iran. De VS bevestigden dinsdag dat ze haar uitlevering zullen vragen.