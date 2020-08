Hoorzitting met vermoedelijk brein achter Twitter-hack verstoord door pornovideo's IB

06 augustus 2020

02u59

Bron: Belga 0 Internet Een hoorzitting via teleconferentie met de tiener die verdacht wordt van de grootschalige Twitter-hack van midden juli is zodanig verstoord door pornovideo's, schreeuwgeluiden en rapmuziek dat de meeting tijdelijk moest worden stopgezet. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De hoorzitting vond plaats in het kader van de borgsom van 725.000 dollar die is vastgelegd voor de 17-jarige verdachte Graham Ivan Clark uit Tampa, Florida. De jongeman wordt ervan beschuldigd het brein te zijn achter de spectaculaire hack van Twitter van midden juli, waarmee in een paar uur tijd ruim honderdduizend dollar werd buitgemaakt door valse berichten over bitcoins te posten op de pagina's van verschillende invloedrijke figuren.

De meeting werd georganiseerd via Zoom, maar werd door collega-hackers zo frequent onderbroken door video's en geluiden allerhande dat de lokale rechter tijdelijk moest schorsen. Uiteindelijk kon de man zich wel uitspreken tegen het verlagen van de borgsom.

Clark is vorige week vrijdag opgepakt, samen met twee jongeren van 19 en 22 jaar, van wie één in het Verenigd Koninkrijk. Het drietal wordt beschuldigd van fraude.