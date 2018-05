Hoofd van nieuwe EU-privacywaakhond: "Er zullen zeker meteen klachten zijn" IB

25 mei 2018

00u23

Bron: Belga 0 Internet Nu de nieuwe Europese privacyregels, beter bekend als GDPR, van kracht worden, gaat ook een nieuwe Europese instelling aan de slag. De European Data Protection Board (EDPB) zal toezien op een uniforme toepassing van de regels in alle EU-lidstaten. De Oostenrijkse Andrea Jelinek krijgt de leiding over het orgaan. Ze verwacht zich op de eerste dag al aan klachten. "We zijn er klaar voor", zegt ze.

De European Data Protection Board is gevestigd in de Montoyerstraat in Brussel. Nu werken er dertien mensen, maar tegen eind volgend jaar zouden dat er al zo'n 25 moeten zijn. De instelling overkoepelt de 28 toezichthouders van de lidstaten. Vroeger zaten die al samen in de "Werkgroep Artikel 29", maar de EDPB zal meer te zeggen hebben.

Onafhankelijk orgaan

Zo zal het orgaan knopen moeten doorhakken als de privacywaakhonden van verschillende lidstaten niet op dezelfde lijn zitten over grensoverschrijdende privacykwesties, bijvoorbeeld rond boetes bij inbreuken. Maar ook richtlijnen schrijven en advies verstrekken aan de Europese Commissie behoren tot de taken.

Jelinek begint strijdvaardig aan haar opdracht. "We zijn een onafhankelijk orgaan, samengesteld uit 28 onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteiten. We zullen collegiaal samenwerken, maar er zullen ook knopen doorgehakt moeten worden. We zullen niet aarzelen om beslissingen te nemen als dat nodig is", zegt ze.

De EDPB zal kunnen beslissen met een tweederdemeerderheid onder de 28 lidstaten.

Databescherming is fundamenteel recht

De Oostenrijkse merkt op dat GDPR mensen opnieuw controle geeft over hun gegevens. "Databescherming is een fundamenteel recht. Maar dit biedt ook kansen voor bedrijven. Gegevensbescherming kan voor hen een onderscheidend verkoopsargument worden", stelt ze.

Wereldwijde standaard

Bovendien merkt Jelinek op dat Europa de wereldwijde standaard zet. "De omstandigheden zijn gunstig om gegevensbescherming te implementeren." Volgens Jelinek is er interesse in GDPR uit Azië en de Verenigde Staten. "Ik was in maart in Washington en praatte daar met sleutelspelers. Ze zijn geïnteresseerd in GDPR, niet alleen wegens de boetes maar ook omdat ze eraan willen voldoen. Het is een plusplunt als je ermee in orde bent."

A Toast to #Privacy! Celebrating Day 1 of #GDPR: We will now have a video greeting from Andrea Jelinek, Chair of Article 29 Working Party @EUintheUS #GDPRReady https://t.co/uudnh4Jk8t pic.twitter.com/75ekfQVxiw Future of Privacy(@ futureofprivacy) link