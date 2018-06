Hoofd communicatie vertrekt bij Facebook IB

14 juni 2018

23u41

Hoofd communicatie en publiek beleid Elliot Schrage vertrekt bij Facebook. Schrage moest Facebook de afgelopen tijd door schandalen rond de privacy van gebruikers en verkiezingsinmenging heen loodsen. Hij werkte tien jaar bij het bedrijf.

Schrage blijft nog als adviseur betrokken bij Facebook tot een opvolger is gekozen. Het is onbekend wat hij nu gaat doen. Facebook liet alleen weten dat hij "een nieuw hoofdstuk in zijn leven" wilde beginnen.