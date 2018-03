Hoe Vero in enkele dagen de populairste maar tegelijk ook meest gehate sociale media-app werd ep

01 maart 2018

13u48

Bron: Next Web, BBC 0 Internet Het staat op nummer 1 bij de gratis apps in de Appstore en je hebt bekende YouTube- en Instagramsterren er vast al reclame voor zien maken: Vero. De app wil graag Facebook, Twitter en Instagram in één zijn, zonder de irritante advertenties of algoritmes. Maar door de grote populariteit kampt de app met heel wat groeipijnen.

Vero is niet nieuw, de app is al drie jaar op de markt en promoot zichzelf als het sociale netwerk dat je jezelf laat zijn. De app is nu razend populair omdat heel wat vloggers en Instagrammers Vero promoten bij hun volgers. Vorige week haalde de app alleen al in de Verenigde Staten een half miljoen nieuwe gebruikers binnen. Gevolg: de app bezwijkt onder zijn eigen populariteit en de servers van het platform crashen constant.

Wie zit achter Vero?

De schatrijke Libanese zakenman Ayman Hariri heeft de app in 2015 in het leven geroepen omdat hij zich ontzettend stoorde aan advertenties op Facebook en Twitter. Zijn belofte was dat Vero gratis zou zijn voor de eerste miljoen gebruikers. Maar om het advertentievrij te houden, zou je na die kaap moeten betalen om lid te worden. Intussen heeft het bedrijf laten weten dat je de app nog steeds gratis kan downloaden, ook al werd die kaap al lang bereikt.

Verschillen en gelijkenissen

De app vertoont veel gelijkenissen met de concurrentie, maar het zijn vooral de verschillen die Vero doet opvallen. De newsfeed wordt chronologisch – en niet met een algoritme zoals bij Instagram en Facebook – opgebouwd. Dit neemt de frustratie weg dat je enkel de updates van dezelfde 12 mensen te zien krijgt, ook al heb je meer dan 200 vrienden. En je vindt er geen advertenties op. Daarnaast kan je net als bij Facebook tekst en links posten, maar ook je vrienden laten weten welke boeken je leest of naar welke artiest je aan het luisteren bent.

De donkere kant van Vero

Toch zien experts heel wat problemen met de app, zo vinden velen het niet mooi vormgegeven, maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak. De vele crashes en foutmeldingen zijn irritanter. Heel wat internetsterren die de app promoten, zeggen ook eerlijk dat ze zich vooral ingeschreven hebben zodat ze zeker zijn dat niemand anders hun naam claimt en niet omdat ze grote fan van de app zijn. Ook is niet duidelijk hoe de app winst zal maken, zo zonder advertenties.

Andere zaak waar gebruikers zich aan storen: de privacy policy en de gebruikersvoorwaarden. De weinigen die deze voorwaarden uitgebreid hebben bestudeerd, waren niet blij met de inhoud. De app beweert erg bewust met de gegevens van gebruikers om te gaan, maar daar hebben critici veel vragen bij. Ook heeft oprichter Hariri niet de beste reputatie. Zijn familienaam is verbonden aan een bouwbedrijf dat in 2016 in opspraak kwam wegens uitbuiting van immigranten. Toen kwam aan het licht dat het bedrijf duizenden werknemers onderbracht in werkkampen in Saoedi-Arabië. De slachtoffers zaten er vast zonder voeding, water of elektriciteit en kregen geen loon.

De kans dat Facebook Vero naar verloop van tijd zal overnemen is groot, dat heeft het bedrijf al met tientallen andere apps gedaan. Ook is de vraag – zeker nu er zoveel gratis alternatieven zijn – of mensen ooit bereid zullen zijn om te betalen voor sociale media.

In light of the extraordinary demand for Vero, we're extending our free for life offer.https://t.co/g3QpjGIyEj Vero(@ verotruesocial) link

We apologize for the late update.

We are scaling our servers to meet the increasing demand.

We appreciate your continued patience while we work to restore service. Vero(@ verotruesocial) link

All my artist friends may wanna checkout the TOS for #vero before posting any of your work. You basically give them rights to do anything they want with it, or your pictures of your kids or even your own face pic.twitter.com/Z3klUrZn8o pixl(@ pixl_art) link

If anyone else is about to pull their hair out trying to delete their #vero account because the ceo is a villain and their TOS are shady AF, here's how: pic.twitter.com/XzKHWWFqZp Corrigan Vaughan 🖖(@ nerdsrocket) link

Overeager #Vero users when they read the ToS and research the CEO. pic.twitter.com/GVDWHzrOlX Don Wauchop(@ DonWauchop) link