Hoe snel is dat 5G-netwerk van Proximus nu echt? Wij deden de test Lucas Wuyts

06 april 2020

Internet Sinds kort biedt Proximus '5G' aan in een dertigtal gemeenten. Het is zo de eerste telecomoperator in België die dat doet. Wij stuurden VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée naar de haven van Antwerpen om het netwerk eens te testen.

Al moeten we wel meteen nuanceren. Echte 5G is het nog niet dat Proximus aanbiedt. Het gaat om een ‘light’ versie van de nieuwe technologie die via bestaande infrastructuur werkt. Volgens de telecomoperator kan het snelheden aanbieden die tot dertig procent boven die van 4G Plus liggen. Op een ‘echt’ 5G-netwerk is het nog minstens wachten tot deze zomer. Dan worden de licenties verdeeld om 5G te mogen aanbieden in België.

Bekijk ook: Proximus lanceert 5G-netwerk



