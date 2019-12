Hoe oud wordt een kip? Alle antwoorden op de meest gestelde vragen aan Google

Internet

Greta Thunberg, Karl Lagerfeld en ook Flor Decleir zijn enkele namen die we het afgelopen jaar met z’n allen googelden . Daarnaast stelden we ons tal van hoe- en wat-vragen. Wat is confederalisme, hoe laat is het in Amerika en hoe oud wordt een kip eigenlijk? Lees hier het antwoord op de vragen die ons (en Google) het meest bezighielden in 2019.