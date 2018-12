Hoe kan je je wapenen tegen ticketfraude? Vijf tips TDM

10 december 2018

23u13

Bron: VTM NIEUWS 0 Internet Tientallen Belgische fans van de Duitse band Rammstein zijn opgelicht via het internet. Ze bestelden tickets voor de band op Facebook of 2dehands.be en betaalden meteen, maar tickets kregen ze nooit. De oplichters gebruikten valse profielen en verdwenen met het geld. Maar hoe kan je je nu wapenen tegen ticketfraude? VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman geeft vijf tips.

1. Check het profiel

Ga je online zoeken? Check dan toch altijd het profiel van de verkoper op Google, Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Bestaat het profiel nog maar net? Wees dan zeker op je hoede.





2. Internetbankier

Betaal met internetbankieren, dat is beter te controleren dan een of andere link die de verkoper zelf doorstuurt.



3. Betaal niet meer

Laat je nooit verleiden om te veel te betalen! Duurder verkopen dan tegen de originele prijs is strafbaar.



4. TicketSwap

Het is een goed idee om TicketSwap te gebruiken, die website doet al die controles al in jouw plaats.



5. Officiële website

Wil je honderd procent zeker zijn? Blijf dan gewoon op de officiële website van de festivalganger. Als er nog tickets zouden vrijkomen, dan zie je dat daar.

Ben je toch bedot? Meld dat dan zeker op meldpunt.belgie.be