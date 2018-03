Hoe jonger, hoe meer de smartphone wordt gebruikt. En nog meer cijfers over het internetgedrag van de Belg rvl

Bron: Statbel 0 Internet Voor 62 procent van de Belgen zijn sociale media een dagelijkse gewoonte, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Statbel, het Belgisch statistiekbureau, naar het ICT-gebruik van de Belgische gezinnen.

Statbel deed onderzoek naar het internetgebruik van de Belgen. Daaruit blijkt onder meer dat meer dan de helft van de Belgen (die internet gebruiken) dus minstens één keer per dag sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter of Snapchat, bezoekt. Bij jongeren van 16 tot 24 jaar stijgt dit aantal tot 80 procent.

Nog enkele opvallende cijfers: voor 87 procent is internet een dagelijkse bezigheid, 76 procent maakt gebruik van internetbankieren en 59 procent zoekt op internet informatie over gezondheid. Bij vrouwen (66 procent) ligt dat percentage hoger dan bij mannen (53 procent).

Smartphone

Uit het onderzoek van Statbel blijkt ook dat 73 procent van de Belgen een smartphone gebruikt, al zijn er sterke verschillen per leeftijd. Bij jongeren van 16 tot 24 jaar bijvoorbeeld gaat het om 92 procent, terwijl bij de 65-74-jarigen 32 procent een smartphone gebruikt.

Over het algemeen zal het niet verrassen dat het internetgebruik bij jongeren hoger ligt dan in de andere leeftijdscategorieën. Zo heeft 98 procent van de 16- tot 24-jarigen de voorbije drie maanden internet gebruikt. Twee derde van het communiceert via instant messaging services, 70 procent streamt muziek en de helft downloadt ook muziek.