Hoe Google Earth ‘spookvliegtuig’ kon vastleggen op camera AW

08 november 2018

16u59

Bron: Live Science 0 Internet Wie via Google Earth inzoomt op de kust van Edinburgh in Schotland spot misschien iets vreemds. Het lijkt wel of er een gezonken vliegtuigje op de bodem ligt. Toch gaat het niet om een vliegende variant van de Titanic.

Het spookvliegtuig bevindt zich op de geografische locatie met volgende coördinaten: breedtegraad 55.95215259999999 en lengtegraad -3.103618200000028. Al lijkt het in eerste plaats misschien op een cover-up van een of andere vliegtuigramp, het ‘gezonken vliegtuig’ op de foto is het resultaat van enkele beelden die Google simpelweg ‘verkeerd' samenvoegde.



Google maakt gebruik van een gestandaardiseerd proces om schijnbaar perfecte beelden van de aarde te creëren. Met behulp van satelliet- en luchtfoto’s combineert het programma verschillende mozaïeken. Als er op dat moment toevallig een vliegtuig voorbijvliegt –zoals bij het Google Earthbeeld van Edinburgh het geval is- kan het op de foto belanden.

Haarscherp beeld

Deze bizarre vondst zal Google in ieder geval niet verhinderen om Google Earth op dezelfde manier verder te ontwikkelen. Het programma levert immers haarscherpe beelden af, zonder wolken of schaduwen.