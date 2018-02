Hekel aan advertenties? Google Chrome blokkeert ze nu voor jou

Ronald Meeus

15 februari 2018

08u00 1 Internet Vandaag gaat de ingebouwde slimme adblocker in Googles Chrome-webbrowser live. Die component zorgt ervoor dat vervelende onlineadvertenties automatisch worden uitgeschakeld. Het is maar één van de vele stappen in een strategie waarin Chrome zijn gebruikers meer en meer in bescherming neemt tegen ongewenste invloeden op het internet.

Surfers die internetreclame vervelend vinden, kunnen al zo'n twee decennia een adblocker installeren. Maar de nieuwe, ingebouwde adblocker in Chrome, die vandaag live gaat, speelt dat nog een beetje slimmer: niet alle advertenties worden geblokkeerd (want heel wat commerciële websites leven per slot van rekening van reclame-inkomsten), maar wel degene die vervelend zijn.

Misleidende reclame

En wat 'vervelend' is wordt vastgelegd door de Coalition for Better Ads, een samenwerkingsverband van internetbedrijven dat standaarden heeft vastgelegd voor vervelende en misleidende onlinereclame.

De coalitie heeft een lijst van onwenselijke advertentiemethoden opgesteld, waar onder andere reclamevideo's met geluid, pop-ups, flashy animaties, rollover-reclame op een groot scherm en grote, moeilijk te verwijderen 'sticky' advertenties op staan.

Grote kuis

Het is maar één stap in een bredere trend waarin Google grote kuis wil houden, en met zijn Chrome-browser mikt op een optimale bescherming van surfers. Een ander initiatief daarin is het bannen van niet-geëncrypteerde websites: een site die geen versleuteling van zijn informatie levert van de computer van de bezoeker tot aan de server (en die met name geen 'https' vooraan het adres heeft, alleen 'http' dus), wordt al enige tijd als 'onveilig' gemarkeerd.

Vanaf juli dit jaar, met de verwachte verschijning van versie 68 van Chrome, worden die veilige https-websites beloond met een groen slotje, terwijl die met een 'gewone' http vooraan met rood worden aangegeven.

Google dringt al jaren aan op een overgang naar een volledig https-web. Zo ver is het nog niet, maar het gaat volgens de technologiegigant wel de goede kant op. Meer dan 68 procent van het Chrome-verkeer op Android en Windows verliep vorig jaar via https, en voor Chrome OS en macOS zou dat percentage zelfs op 78 liggen.

