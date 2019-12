Harde schijf met massa persoonsgegevens op eBay verkocht AW

20 december 2019

14u57

Bron: Belga 0 Internet Op veilingsite eBay is een harde schijf opgedoken waarop tienduizenden gegevens van burgers uit het Duitse Coburg. Dat schrijft het Duitse IT-vakblad c't.

Op de schijf stonden gegevens van de instantie die voertuigregistraties aflevert en van de jeugddienst van Coburg. Er bevonden zich niet alleen niet-versleutelde persoonsgegevens op de SSD-schijf, maar ook interne mails van ambtenaren. Volgens c't stond er zeer gevoelige correspondentie bij.

Uit onderzoek van het vakblad bleek dat de harde schijf in de zomer met technische problemen naar een ICT-dienstverlener was gebracht. De schijf zou daar niet goed gewist zijn. Vervolgens kwam het ding terug in het bezit van de leverancier en die bracht de schijf na een eenvoudige werkingstest weer in omloop.