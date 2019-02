Handig: met deze tool leer je een nieuwe taal terwijl je Netflix kijkt kg

13 februari 2019

12u03

Nog een excuus nodig om uren te bingewatchen? De gratis extensie 'Language learning with Netflix' zorgt ervoor dat jij je taalkennis kan bijspijkeren terwijl je films kijkt op Netflix. Dankzij de tool krijg je een dubbele ondertiteling te zien, met een ingebouwd woordenboek.

‘Language Learning with Netflix’(LLN) is een Chrome-extensie, een stukje software voor je browser. De extensie staat toe om films te kijken op Netflix met een dubbele ondertiteling: één regel in de taal die je kent, één regel in de taal die je wilt leren. Zo heb je niet enkel de vertaling van de dialoog, maar ook de originele tekst om te vergelijken.



Toegegeven, je zal niet als bij wonder een nieuwe taal oppikken na het kijken van een paar films. Maar de tool kan wel helpen om je bestaande taalkennis bij te schaven of een taalcursus aan te vullen.

Talen

LLN doet een beroep op de uitgebreide bibliotheek van Netflix en alle talen waarin de streamingdienst ondertiteling aanbiedt, zoals Frans, Duits, Italiaans, Hindi, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans.



Jammer genoeg is de extensie ook gebonden aan het lokale aanbod van Netflix. Lees: je kan enkel films bekijken die beschikbaar zijn in België, wat je keuze enigszins beperkt. Volgens de catalogus van ‘Learning Language with Netflix’ zouden er in ons land bijvoorbeeld geen Chinese of Poolse films beschikbaar zijn die goed werken met de extensie.

Woordenboek

Hoe werkt ‘Language Learning with Netflix’? Stel dat je je Duits wilt opfrissen, dan installeer je de extensie en kies je één van de Duitse films uit de catalogus. Wanneer de film opstart, verschijnt er een extra paneel onderaan het scherm voor de ondertiteling in het Nederlands en het Duits. Je kan met je cursor over elk woord zweven, waarna nog een afzonderlijke vertaling en mogelijke synoniemen verschijnen.



Je kan ook je taalniveau instellen (waarna zeldzame woorden worden gemarkeerd), automatisch pauzeren na elke zin en de dialoog vertragen.

Gratis

“Ik denk dat veel mensen het leuk zouden vinden om een taal te studeren met materiaal waarmee ze al vertrouwd zijn”, zegt David Wilkinson, één van de bedenkers van de tool, aan The Verge. Voorlopig is de extensie gratis, hoewel Wilkinson plant om extra functies toe te voegen voor betalende gebruikers.

Belangrijk om weten: de extensie is er enkel voor Google Chrome, wat betekent dat je Netflix moet kijken in je browser als je gebruik wilt maken van de dienst. Een mobiele app of een app voor de smart-tv is er (nog) niet.