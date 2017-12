Hackers overvallen bitcoinbeurs: digitale portemonnee van 60 miljoen dollar gekraakt

Bitcoinwaarde blijft toch doorstijgen mvdb

17u42

Bron: ANP/BuzzT 0 REUTERS Internet NiceHash, een beurs voor virtuele munten als de bitcoin, is overvallen door hackers. De schade is nog niet bekend. Het bedrijf is nog aan het uitzoeken hoeveel bitcoincodes de criminelen precies hebben buitgemaakt.

De website van NiceHash is voor 24 uur stilgelegd. Volgens CoinDesk, een onderzoekplatform voor cryptovaluta, zou er bij de diefstal mogelijk een digitale portemonnee met meer dan 60 miljoen dollar zijn gehackt.

Boven de 15.000 dollar

De waarde van de bitcoin is de laatste weken in een wilde rit beland. Ruim een week terug kwam de bitcoin voor het eerst boven de 10.000 dollar, om daarna bijna direct door te stoten naar de 11.000 dollar. Daarna kelderde de koers flink tot zo'n 9000 dollar, om vervolgens de opmars te hervatten. Inmiddels wordt de bitcoin al voor meer dan 15.000 dollar verhandeld.

Dat betekent dat de munt in anderhalve week tijd 50 procent meer waard is geworden. Begin dit jaar kostte de cryptomunt nog zo'n 1.000 dollar.

Het elektronische betaalmiddel bestaat sinds 2009 en is niet onomstreden. De bitcoin is ook veel gebruikt door criminelen, vooral vanwege de mogelijkheid om er volstrekt anoniem betalingen mee te verrichten. Critici noemen de digitale munt echter een bubbel en waarschuwen dat die elk moment kan barsten.

Overzicht bitcoinkraken

De roof bij NiceHash is niet de eerste in zijn soort. Digitaal geld wordt vaker geroofd. Soms krijgen gedupeerden het geld terug, maar vaak is het geld voorgoed verdwenen. Een overzicht van eerdere kraken:

Mt. Gox: Japans platform, opgericht in 2010, handelde rond 2014 ongeveer driekwart van alle bitcointransacties af. Werd in 2011 al eens gekraakt. Een hacker sluisde voor miljoenen aan bitcoins weg, waardoor de koers van de bitcoin kelderde naar 1 cent. De site en de bitcoin krabbelden op, maar begin 2014 ging het weer mis. De beurs ging plotseling op zwart en het bedrijf erachter ging failliet. De eigenaar zou er met de bitcoins van klanten vandoor zijn gegaan. Het zou gaan om 744.408 bitcoins, wat toen 365 miljoen dollar waard was. Nu zou het 9,3 miljard euro waard zijn.

Flexcoin: Kort na de ondergang van Mt. Gox valt in 2014 ook het doek voor bitcoinbank Flexcoin. Hackers maken 896 bitcoins buit, toen bijna een half miljoen euro waard. Inmiddels zou dat ruim 11 miljoen zijn.

Bitstamp: Een belangrijke en goed aangeschreven beurs, die begin 2015 slachtoffer wordt van een phishing-aanval. Hackers achterhalen de gebruikersnamen en wachtwoorden van de beheerder van de bedrijfssystemen. Ze halen ongeveer 19.000 bitcoins weg, toen enkele miljoenen waard, nu honderden miljoenen.

Bitfinex: Hackers maakten vorig jaar 119.756 bitcoins buit bij de beurs Bitfinex. Die waren toen 58,7 miljoen euro waard en zouden nu 1,5 miljard euro waard zijn geweest. De koers van de bitcoin daalt met 20 procent.

Ethereum: Hackers loeren ook op andere virtuele munten dan de bitcoin. Zo is de organisatie achter de ethereum, de tweede virtuele munt in de wereld, een paar maanden geleden gekraakt. Voor enkele tientallen miljoenen aan virtueel geld werd weggesluisd.

REUTERS Kolin Burges, een voormalig software-ingenieur uit Londen trok in 2014 naar het hoofdkantoor van Mt. Gox in de Japanse hoofdstad Tokio, waar hij zijn geld terugeiste.