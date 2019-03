Hacker vindt Chinese database met daarin status over “kweekbereidheid” 1,8 miljoen vrouwen TT

11 maart 2019

09u32

Bron: The Guardian 0 Internet Een Nederlandse hacker is op een Chinese database gestoten van 1,8 miljoen vrouwen. Daarin staan persoonlijke details van de vrouwen opgesomd, zoals hun telefoonnummer, woonplaats en leeftijd, maar ook hun ‘breedready’-status. Vrij vertaald: of ze klaar zijn om te ‘kweken’. Het is niet duidelijk of het om een overheidsdatabase gaat of niet.

De Nederlandse expert Victor Gevers, die werkt voor de ngo GDI.Foundation, zegt dat hij op de database stootte tijdens een zoektocht naar niet-versleutelde Chinese databanken. Hij postte enkele screenshots op Twitter. “In China is er een tekort aan vrouwen”, schrijft Gevers. “Dus begon een organisatie een databank te bouwen met daarin 1,8 miljoen vrouwen en alle mogelijke persoonlijke details zoals telefoonnummers, adressen, opleiding, locatie, ID-nummer, burgerlijke staat en een ‘breedready’-status (letterlijk: kweekklaar-status, red.).”

Het jongste meisje in de database is amper 15 jaar oud, de jongste vrouw die volgens de gegevens klaar is om kinderen te krijgen 18. De gemiddelde leeftijd is 32, de oudste vrouw in de lijst 95. 89 procent in single, 10 procent gescheiden en 1 procent weduwe.

Gevers zegt niet te weten waar de database vandaan komt, en al helemaal niet te weten of het om een overheidsdatabank gaat. Hij wil zijn onderzoek verder zetten en probeerde samen met enkele collega’s een aantal vrouwen op de lijst te contacteren, voorlopig zonder resultaat. “Dit is voorlopig alles wat we hebben. Onze eerste zorg is dat de databank nu snel beveiligd wordt”, vertelt hij aan The Guardian.

