Hacker kraakt computersysteem overheid om gevangene vrij te krijgen

Bron: ANP 0 Thinkstock . Internet Een man uit de Amerikaanse staat Michigan heeft ingebroken op computersystemen van lokale instanties om een gevangene vervroegd vrij te laten komen. De hacker bekende onlangs schuld, schrijft techwebsite The Register.

De 27-jarige Konrad Voits stuurde ambtenaren e-mails met een link naar een nepsite die precies leek op de website van de plaatselijke overheid, blijkt uit rechtbankdocumenten. Klikten ontvangers op die link, dan werd op hun computer malware geïnstalleerd. Via deze software ontfutselde Voits onder andere het wachtwoord van het administratiesysteem met gevangenendossiers. Daarvan veranderde hij er ten minste één, zodat de betreffende gevangene eerder vrij zou worden gelaten.

In totaal verkreeg Voits de wachtwoorden, gebruikersnamen en persoonlijke gegevens van 1600 ambtenaren. De getroffen instantie, de county Washtenaw in Michigan, leed bijna 200.000 euro schade. De kans is groot dat de cybercrimineel zelf in de gevangenis belandt, want voor zijn misdrijven geldt een maximumstraf van tien jaar cel.