Hacker kaapt alarmsysteem Australië en stuurt bericht naar tienduizenden mensen: "Uw informatie is niet veilig"

07 januari 2019

21u43

Bron: ANP, ABC News 0 Internet Een alarmsysteem dat wordt gebruikt door Australische overheden is gekaapt door een onbekende hacker. Die stuurde via dat Early Warning Network (EWN) een bericht aan tienduizenden mensen, berichten Australische media.

In het bericht stond dat “EWN is gehackt. Uw persoonlijke informatie bij ons is niet veilig”. Ook stuurde de afzender een e-mailadres mee en een link naar een website. Het bedrijf achter het alarmsysteem zegt dat de boodschap is verzonden via e-mail, tekstberichten en vaste telefoonlijnen.



“EWN-medewerkers kregen snel in de gaten dat een aanval gaande was en schakelden onze systemen uit. Daardoor bleef het aantal verstuurde berichten beperkt'', citeert omroep ABC uit een verklaring van het bedrijf. Dat zegt ook dat de hacker geen toegang kreeg tot persoonlijke informatie van mensen.

Noodsituaties

Overheden gebruiken het alarmsysteem om Australiërs te waarschuwen bij noodsituaties. Zo werd het systeem vorige maand nog gebruikt tijdens de bosbranden in Queensland: inwoners werden toen via de berichten gevraagd om te evacueren.



Burgemeester Matt Burnett van de plaats Gladstone in Queensland zegt dat het systeem bij de bosbranden “ongetwijfeld” levens heeft gered. Hij vreest dat burgers vanwege het incident zullen afhaken.

