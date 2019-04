Hacker (24) perst miljoenen pornositebezoekers af voor meer dan 754.000 euro mvdb

09 april 2019

13u07

Bron: Metro.co.uk 0 Internet Een hacker (24) die miljoenen bezoekers van pornowebsites afperste en daar naar schatting 650.000 pond (meer dan 754.000 euro) mee verdiende, is vandaag door een Londense rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes jaar en vijf maanden. Slachtoffers die rondsurften op een pornosite, zagen hun computerscherm plots ‘bevriezen’. Velen zagen zich daardoor genoodzaakt afperser Zain Qaiser te betalen om zo het euvel op te lossen. De twintiger spendeerde zijn malafide inkomsten aan luxereisjes en casino’s.

Qain die het alias ‘King’ gebruikte, werkte samen met Russische hackers. Hij kocht erotische advertentieruimtes op verschillende pornosites en lokte zo zijn slachtoffers. Wie op de advertentie klikte, kreeg geen porno, maar een zogezegde melding van de politie. Door hun bezoek aan een pornosite hadden bezoekers zich schuldig gemaakt aan een misdrijf, luidde het valselijke bericht. Door onmiddellijk een ‘boete’ te betalen van 767 pond (889 euro), kon het bevroren scherm met expliciete pornobeelden worden vrijgegeven. Qaiser en zijn collega-hackers waren in meer dan twintig landen actief. Het totaal aantal slachtoffers is niet bekend.



Volgens de rechter knepen sommige sitebeheerders een oogje dicht voor ‘adverteerder’ Qaiser. Anderen probeerden zijn werkzaamheden te stoppen, maar werden zelf slachtoffer. Zo orchestreerde hij DDoS-aanvallen waardoor hun sites onbereikbaar werden. Qaiser dreigde er zelfs mee kinderporno te verspreiden op een reguliere pornosite, wat meteen de doodsteek zou betekenen voor de website in kwestie.



De man verklaarde eerst nog zelf te worden afgeperst, maar pleitte toch schuldig op elf aanklachten. De hacker sloeg vooral toe tussen 2012 en 2014. De inkomsten die hij vergaarde, zette hij jarenlang weg op buitenlandse bankrekeningen. De speurders zijn er nog niet in geslaagd om dit geld te traceren. Hij maakte grote sier door luxereisjes te maken en te logeren in de duurste hotels. Naast talrijke casinobezoeken kocht hij ook een peperduur horloge.



De rechter legde hem zes jaar cel op en zag bij de beklaagde geen tekenen van spijt. Speurders van de National Crime Agency, de Britse landelijke politiedienst die georganiseerde misdaad bestrijdt, verklaarden nooit eerder zo’n grootschalige afpersing te hebben onderzocht.

