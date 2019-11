Grote petitie tegen uitrol van 5G: “Elektromagnetische velden zijn schadelijk voor levende wezens” SVM

14 november 2019

16u15

Bron: Belga 15 Internet Een internationale petitie tegen de uitrol van 5G wordt aan de verschillende regeringen van België overhandigd. Er staan 172.395 handtekeningen op van mensen en organisaties uit 204 landen. Dat meldt de organisatie stop5G.be.

In verschillende landen is men bezig met de uitrol van 5G -de vijfde generatie van mobieletelefoniestandaarden- of wordt die volop voorbereid. De industrie is van plan om miljoenen 5G-antennes te installeren en om minstens 20.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen.

Volgens stop5G.be zal dit tot ongekende milieuveranderingen leiden. “Er is voldoende wetenschappelijk bewijs om aan te tonen dat de radiofrequente elektromagnetische velden die gebruikt worden schadelijk zijn voor levende wezens", klinkt het. “Ook de oorsprong van veel moderne beschavingsziekten, zoals kanker en de ziekte van Alzheimer, kunnen minstens gedeeltelijk door elektromagnetische vervuiling verklaard worden.”

De ondertekenaars vragen aan de verschillende Belgische autoriteiten om de uitrol van 5G op hun grondgebied te stoppen. Ze vragen ook ook om actie te ondernemen bij de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties om 5G-satellieten wereldwijd te verbieden. “Of verhinder dan minstens toch de emissies boven het Europese continent en de aangrenzende internationale wateren”, klinkt het.