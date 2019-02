Grote bedrijven stoppen met adverteren op YouTube na ontdekking pedofielennetwerk kg

22 februari 2019

07u38

Bron: Belga, ANP 1 Internet Grote bedrijven als Walt Disney en Nestlé hebben hun advertenties op YouTube teruggetrokken, nadat een blogger uit de doeken had gedaan hoe het videoplatform gebruikt wordt door pedofielen. Dat heeft het financieel persbureau Bloomberg meegedeeld.

De bal ging aan het rollen toen een YouTuber, MattsWhatItIs, in een eigen video uitlegde hoe een “softcore pedofilienetwerk” consequent reacties plaatste bij YouTube-video’s waarin kinderen verschijnen. Dat ontdekte hij toen hij op onschuldige filmpjes stuitte die opvallend veel werden bekeken en die opvallend veel reacties hadden. Het ging bijvoorbeeld om filmpjes van kleine meisjes die bezig waren met gym of yoga. De kinderen werden in de reacties ‘’godin’' of ‘’Barbie’' genoemd.



In de commentaarsectie werd ook vaak de tijdstippen gedeeld waarop meer ‘suggestieve’ beelden te zien zijn, bijvoorbeeld wanneer de kinderen heel kort een seksuele houding lijken aan te nemen of een beetje bloot laten zien. Het algoritme van YouTube zou er bovendien toe leiden dat mensen die een van die video’s bekijken ook meteen gelijkaardige filmpjes als suggestie krijgen. Ook daar waren zulke reacties te vinden.

Kritiek

YouTube kreeg in de afgelopen dagen bakken kritiek. De advertenties van onder andere Nestlé en Disney werden vertoond vlak voor de video’s, waardoor de bedrijven besloten om tijdelijk niet meer te adverteren op het platform.



Eerder hadden ook de gameontwikkelaar Epic Games (bekend van Fortnite) en de voedingsproducent Dr Oetker beslist om hun reclameboodschappen van YouTube te halen.

Verwijderd

YouTube zegt in een reactie dat het intussen opgetreden heeft. “We hebben onmiddellijk actie ondernomen door accounts en kanalen te verwijderen, illegale activiteiten te melden aan de autoriteiten en door onterende opmerkingen uit te schakelen”, zo meldt een woordvoerder.