Grote baas Facebook gaat zich verantwoorden voor Amerikaans parlement na schandaal over datalek

27 maart 2018

19u55

Facebookbaas Mark Zuckerberg gaat zelf getuigen voor het Amerikaans parlement over het schandaal rond misbruik van gebruikersinformatie. Volgens bronnen binnen Facebook zou hij zich neergelegd hebben bij de grote externe druk om te getuigen, weet CNN.

Het Congres heeft Facebook gevraagd om tekst en uitleg te geven naar aanleiding van de verhalen rond Cambridge Analytica, het bedrijf dat informatie van 50 miljoen Facebookgebruikers zou hebben ingezet voor de presidentscampagne van Donald Trump. De toelichting wordt gevraagd in drie commissies, maar Facebook zou nog niet hebben beslist naar welke Zuckerberg precies gaat.

De topman zou op dit moment druk bezig zijn met een strategie uit te dokteren voor zijn verhoor. Vorige week zei Zuckerberg nog aan CNN dat hij bereid zou zijn te getuigen, als hij daarvoor de juiste persoon was. "Wat we proberen te doen is de persoon van Facebook te sturen met het meeste kennis", zei hij. "Als ik dat ben, ga ik met alle plezier."

Als Zuckerberg officieel toezegt, wordt verwacht dat ook Google-CEO Sundar Pichai en Twitter-CEO Jack Dorsey zich verplicht zullen voelen. Ook zij kregen een uitnodiging in de bus voor een hoorzitting op 10 april.

Zuckerberg werd ook gevraagd om uitleg te komen geven in het Europees parlement en het Brits parlement. Naar dat laatste zou hij zijn technologiedirecteur Mike Schroepfer of productdirecteur Chris Cox sturen.

