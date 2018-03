Grote baas Facebook gaat zich persoonlijk verantwoorden voor Amerikaans parlement na schandaal over datalek sam

27 maart 2018

19u55

Bron: CNN 0 Internet Facebookbaas Mark Zuckerberg gaat zelf getuigen voor het Amerikaans parlement over het schandaal rond misbruik van gebruikersinformatie. De druk vanuit de politiek, media en samenleving zou het onmogelijk maken om weg te blijven, vernam CNN van bronnen binnen Facebook.

Het Congres heeft Facebook gevraagd om tekst en uitleg te geven naar aanleiding van de verhalen rond Cambridge Analytica, het bedrijf dat informatie van 50 miljoen Facebookgebruikers zou hebben ingezet voor de presidentscampagne van Donald Trump.

De 33-jarige topman zou op dit moment druk bezig zijn met een strategie uit te dokteren voor zijn verhoor. Vorige week zei Zuckerberg nog aan CNN dat hij bereid zou zijn te getuigen, als hij daarvoor de juiste persoon was. "Wat we proberen te doen is de persoon van Facebook te sturen met het meeste kennis", zei hij. "Als ik dat ben, ga ik met alle plezier."

Als Zuckerberg officieel toezegt, wordt verwacht dat ook Google-CEO Sundar Pichai en Twitter-CEO Jack Dorsey zich verplicht zullen voelen. Ook zij kregen een uitnodiging in de bus voor een hoorzitting rond dataprivacy op 10 april. Het is nog onduidelijk of het die zitting is waarop Zuckerberg verschijnt. Een bron binnen het Congres zegt tegen persbureau Bloomberg dat Zuckerberg mogelijk tekst en uitleg komt geven op 12 april, bij een commissie van het Huis van Afgevaardigden. De planning zou echter niet vaststaan en officieel is nog geen knoop doorgehakt, aldus een andere ingewijde.

Zuckerberg werd ook gevraagd om uitleg te komen geven in het Europees parlement en het Brits parlement. Naar dat laatste zou hij zijn technologiedirecteur Mike Schroepfer of productdirecteur Chris Cox sturen.

"Vertrouwen is aangetast"

In een late reactie op het privacyschandaal kondigde Zuckerberg maatregelen aan om gebruikersdata te beschermen, en zijn bedrijf bood uitvoerig excuses aan. Voor de Europese Commissie volstaan de excuses van Facebook alvast niet. Het hele schandaal heeft "gevolgen voor het democratische proces", schreef commissaris voor Justitie Vera Jourova in een brief aan Sheryl Sandberg, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding bij Facebook. De reactie van Facebook heeft haar bezorgdheid allerminst weggenomen, voegde ze eraan toe. "Dit is vooral ontgoochelend wegens de inspanningen die wij leveren om een op vertrouwen gebaseerde relatie te bouwen met u en uw collega's. Dit vertrouwen is aangetast."

Facebook wordt gebruikt om politieke campagnes mee te voeren, stelde Jourova vast, wat betekent dat het ogenschijnlijke gebrek aan transparantie en het veronderstelde misbruik van persoonsgegevens "een negatieve impact op de kwaliteit van dit debat en zelfs op ons verkiezingsproces" kan hebben. Ze riep Facebook daarom op om maatregelen te nemen om het vertrouwen van zijn gebruikers terug te winnen en zijn "verplichtingen tegenover de samenleving" na te komen. Jourova wilde van Facebook graag weten of ook Europese gebruikers getroffen zijn door het privacyschandaal en of een gelijkaardig schandaal zich in Europa kan voordoen. Het kreeg twee weken de tijd om te reageren.