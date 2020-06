Grote adverteerders boycotten Facebook wegens gebrekkige aanpak van racisme en nepnieuws op platform kv

22 juni 2020

18u34

Bron: CNN, Reuters 0 Internet Grote adverteerders zoals The North Face en Patagonia kondigen aan dat ze niet langer zullen betalen voor advertenties op Facebook, omdat het sociale netwerk volgens hen te weinig actie onderneemt om haatzaaierij en de verspreiding van nepnieuws aan te pakken.

De bedrijven gaan daarmee in op de oproep van enkele Amerikaanse burgerrechtenorganisaties zoals de NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) en de Anti-Defamation League. Die lanceerden woensdag de campagne #StopHateForProfit, waarmee ze adverteerders oproepen om hun marketingcampagne op Facebook voor de maand juli op te schorten.

“Laat ons Facebook een krachtige boodschap sturen: jullie winst is het nooit waard om haat, racisme, antisemitisme en geweld te promoten”, staat te lezen op de website van de #StopHateForProfit-campagne.

“We doen mee”

“We doen mee”, tweette The North Face vrijdag. Enkele uren later volgde ook de grote Amerikaanse outdoorketen REI en ondertussen sloten andere merken waaronder Patagonia zich bij de actie aan.



In een verklaring deelt The North Face mee dat het niet meer zal adverteren op het sociale netwerk “zolang Facebook geen maatregelen neemt om te vermijden dat racistische, gewelddadige of haatdragende inhoud en valse informatie kan circuleren op het platform”.

Patagonia deelde zondag in een reeks tweets mee dat het alle advertenties van Facebook en Instagram met onmiddellijke ingang verwijdert “tot minstens het eind van de maand juli, afhankelijk van betekenisvolle maatregelen van de socialemediagigant”, tweette het bedrijf.

“Tijd om de grens te trekken”

Color of Change, een van de organisaties die mee achter de campagne zit, had eerder deze maand een ontmoeting met Facebook-CEO Mark Zuckerberg waarin ze het gebrek aan maatregelen van Facebook aankaartten tegen president Trumps opruiende berichten op het netwerk. “Als je echt denkt dat zwarte levens ertoe doen, denken we dat dit het ogenblik is waarop je een grens trekt en je moet bereid zijn om je zeven cijfers of hoeveel je ook spendeert (aan reclame, red.) in te trekken”, zegt Brandi Collins-Dexter, campagnedirecteur bij Color of Change. “Elke bedrijf dat hen financieel steunt of op een andere manier steun biedt aan Facebook... jullie zijn net zo goed het probleem als de infrastructuur die de marginalisering van mensen met een getinte huidskleur toelaat.”

“Respect voor beslissing”

Carolyn Everson, vicepresident van Global Business Group Facebook, reageerde in een verklaring aan CNN dat het bedrijf de beslissing van de merken respecteert en “zich blijft inzetten voor de belangrijke taak van het verwijderen van haatspraak en het voorzien van belangrijke informatie aangaande de verkiezingen. Onze gesprekken met marketeers en burgerrechtenorganisaties gaan erover hoe we ons samen kunnen inzetten voor het goede doel.”

Facebook ligt al jaren onder vuur omdat het platform erg populair is voor de verspreiding van nepnieuws. Dat het sociale netwerk bovendien niet ingreep toen president Trump recent opruiende berichten via Facebook verspreidde, terwijl Twitter dat wel aan banden legde, kwam het netwerk de voorbije weken ook duur te staan.

Facebook is na Google het tweede grootste platform voor digitale advertenties in de VS.