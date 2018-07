Grote aandeelhouder wil ontslag van Mark Zuckerberg als voorzitter Facebook kv

26 juli 2018

20u55

Bron: Business Insider 0 Internet Een voorname Facebookaandeelhouder heeft een voorstel uitgewerkt om Mark Zuckerberg af te zetten als voorzitter van de raad van bestuur van het sociale netwerk. Investeerder Trillium Asset Management wil dat er een onafhankelijke voorzitter wordt aangesteld. Het bedrijf is misnoegd over de manier waarop Facebook de voorbije maanden omging met crisissen zoals het schandaal rond Cambridge Analytica. Andere belangrijke investeerders steunen het plan.

De volgende aandeelhoudersvergadering vindt pas over tien maanden plaats, maar Trillium Asset Management, dat Facebookaandelen ter waarde van ongeveer 9,5 miljoen euro beheert, heeft nu al een voorstel uitgewerkt om Mark Zuckerberg aan de deur te zetten als voorzitter van de raad van bestuur, zo schrijft Business Insider.

Het voorstel dateert overigens nog van voor de slechte halfjaarresultaten die het bedrijf gisteren presenteerde en waardoor de Facebookaandelen vandaag zo’n 20 procent in waarde zakten.

Trillium wil dat Zuckerberg afstand doet van zijn dubbelrol als CEO en voorzitter. “Een CEO die ook aantreedt als voorzitter kan buitensporige invloed uitoefenen op de raad en zijn agenda, waardoor het toezicht van de raad op het management verzwakt”, klinkt het in het voorstel. “De scheiding van de functies van voorzitter en CEO beperkt dit conflict, en een onafhankelijke voorzitter vormt de duidelijkste scheiding van de macht van de CEO en de rest van de raad.”

Crisissen

Trillium Asset Management haalt een hele reeks voorbeelden aan van zaken die Facebook volgens hen het voorbije jaar niet, onvoldoende of verkeerd heeft aangepakt:

- De Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen

- Het delen van persoonlijke gegevens van 87 miljoen gebruikers met Cambridge Analytica

- Het delen van data met de producenten van toestellen, waaronder Huawei dat volgens Amerikaanse inlichtingendiensten een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid

- De verspreiding van nepnieuws

- Het propageren van geweld in Myanmar, India en Zuid-Soedan

- Depressie en andere mentale gezondheidsproblemen, waaronder stress en verslaving

- Toestaan dat adverteerders zwarte, latino en andere “etnische affiniteiten” uitsluiten van het zien van advertenties.

Volgens Business Insider staat Trillium niet alleen. Minstens vijf andere aandeelhouders, die in totaal ongeveer 2,6 miljard euro aan Facebookaandelen beheren, willen een onafhankelijke voorzitter, zoals dat het geval is bij Apple, Google, Oracle, Twitter en Microsoft.

Stemrecht

Vorig jaar werd een gelijkaardig voorstel om Zuckerberg af te zetten als voorzitter afgewezen, hoewel 51 procent van de onafhankelijke investeerders voor stemden.

Dat is het gevolg van de aandelenstructuur bij Facebook: houders van aandelen van klasse B hebben tien keer zoveel inspraak dan die met klasse A. Zuckerberg heeft meer dan 75% van de klasse B-aandelen in handen. Bijgevolg heeft hij meer dan 60 procent van het totale aantal stemmen in handen en kan hij voorstellen van investeerders de kop indrukken. De kans dat het voorstel van Trillium erdoor komt, wordt daardoor erg klein.

Facebook weigert commentaar te geven. Het bedrijf gaf eerder al aan dat de opsplitsing van Zuckerbergs rol “onzekerheid, verwarring en inefficiëntie in de functie van de raad van bestuur en het management zou veroorzaken.”

Zinvol

Volgens Michael Connor, directeur van Open Mic, een organisatie die zich inzet voor een grotere aansprakelijkheid van media- en technologiebedrijven, houdt het voorstel van Trillium echter wel steek.

“De meeste experts in bedrijfsbeheer zijn het erover eens dat een onafhankelijke voorzitter simpelweg een erg goed idee is. Dat het voorstel zo vroeg wordt ingediend geeft Zuckerberg en het bedrijf – en de aandeelhouders – voldoende tijd om erover na te denken”, zegt hij. “Instemmen met het voorstel zou een erg grote stap zijn voor Zuckerberg en andere leden van de raad van bestuur van Facebook, dus het is een heel goed idee om hen tijd te geven om erover na te denken.”